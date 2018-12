Jovens desabrigados contam suas histórias através de playlist no Spotify

São Paulo – A ONG Depaul, do Reino Unido, usa listas de reprodução do Spotify para contar as histórias de vários jovens sem-teto e aumentar a conscientização sobre esse problema, que muitas vezes passa despercebido.

A campanha, criada pela Publicis londrina, conta a história de 5 jovens que usam uma seleção de músicas escolhidas por eles próprios para expressar um pouco da experiência de morar nas ruas.

Outra faixa permite que os usuários da plataforma escutem os relatos dos adolescentes desabrigados, muitos dos quais tiveram de abandonar os lares por conflitos familiares.

A ação tem o objetivo de alcançar um público na faixa etária dos 16 aos 25 anos, na qual a ONG trabalha, e mudar a forma como eles enxergam a falta de moradia.

Vídeo da campanha abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.