Jornalista da FOX se desculpa após piada sobre Pabllo Vittar

Por Gabriel Grunewald, do AdNews

Nem bem os rótulos de Coca-Cola com a cara de cara de Pabllo Vittar chegaram nas gôndolas e as pessoas já se incomodaram com a ação (veja aqui). Lançada oficialmente nesta terça-feira (26), a campanha Fanfeat da marca promove a votação entre dez artistas para que o público escolha os seus preferidos (veja aqui).

Nas latinhas, cantores famosos como Luan Santana, Anitta, Thiaguinho e Projota têm seus rostos estampados, mas parece que o público esquece de tudo isso e direciona quase todos as reações para Pabllo.

Se já não bastassem as montagens pejorativas e comentários negativos de anônimos, pessoas públicas também deixam de lado diversas questões e fazem postagens ofensivas à artistas.

É o caso do jornalista José Ilan da Fox, que seguido por 154 mil seguidores repostou uma crítica em tom da piada que circula na web no último domingo (25).

Confira abaixo a publicação do comunicador que tem os comentários bloqueados:

Após a má recepção da postagem, o repórter se desculpou na rede social, dessa vez com as respostas dos usuários liberadas. Veja abaixo:

Mas se o post ofendeu a um número considerável de pessoas, é sinal de que me comuniquei mal, escrevi algo de mau gosto. Não tive, em momento NENHUM, intenção de desrespeitar pessoas. Reconheço meu erro e peço desculpas por ter ofendido a quem quer que seja. — José Ilan (@joseilan) December 26, 2017

