Jogadores do Manchester fazem mídia espontânea para Pantera Negra

Com uma arrecadação de mais de US$ 500 milhões nos Estados Unidos, até o momento, o filme Pantera Negra já se tornou a décima maior bilheteria da história do país.

Segundo informações do Box Office Mojo, o longa é o terceiro que mais rápido atingiu essa meta, atrás apenas de Jurassic World e Star Wars: Os Últimos Jedi.

O sucesso de vendas também se explica com o potencial midiático que a produção alcançou nos últimos dias.

No final de semana passado, por exemplo, os jogadores do Manchester United, Paul Pogba e Jesse Lingard, comemoraram um gol na Premier League imitando o cumprimento feito pelo personagem Rei T’Challa (o Pantera Negra) e sua irmã Shuri.

O gesto foi multiplicado por diversos veículos em todo o mundo. Quanto não valeu tal mídia espontânea?

Veja o vídeo:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.