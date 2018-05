João Doria subestima público e retira postagem sobre eleições do ar

Famoso pela proximidade com as redes sociais e os meandros da comunicação, o ex-prefeito João Doria se notabilizou em sua vida pública como um bom gestor de bens e imagens. Eleito por meio de uma campanha que usou diversos artifícios aprendidos em sua proximidade com a publicidade, o político reutiliza alguns aprendizados em sua atual corrida para sagrar-se governador do Estado de São Paulo.

Com diversas postagens na fanpage do Facebook, o tucano engaja e gera conteúdo para o seu público. Contudo, a sua última publicação subestimou os seguidores e obrigou o partido a retirar o post diante de tantos comentários negativos.

Compartilhada em forma de infográfico, a pesquisa postada chamou a atenção não pelos números que apresentava, mas pela forma que eles eram representados. Segundo o estudo do UOL, o governamentável aparece com 22% de intenções de voto, Paulo Skaf com 15% e optantes por brancos/nulos com 40%.

Anunciado na imagem como alguém que “lidera pesquisa aponta o Ibope”, o paulistano se viu em um turbilhão de reações descontentes ao escrever que era do “Ibope” uma pesquisa creditada ao UOL, se pôr na frente em um estudo que apontava os branco/nulos como a maior preferência e se colocar em escala três vezes maior mediante seu concorrente que está com apenas sete pontos percentuais a menos que ele.

Confira abaixo apenas a imagem da publicação já que o post com os comentários na íntegra foi excluído:

João Doria: gráfico divulgando pesquisa não foi bem recebido por eleitores

