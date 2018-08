Jeep aumenta reconhecimento de marca em 64%

Teads, plataforma global de mídia, e a Jeep, marca de SUVs, se unem com objetivo de reposicionar o Jeep Compass e aumentar a associação de mensagem do produto com o tema “encontrar sua natureza” dentro do ambiente outstream. A campanha foi produzida em parceria com as agências Blinks e F.Biz e contou com a utilização das ferramentas Creative Lab e Teads Studio, além de uma pesquisa de brand lift da Nielsen.

“Esse conjunto de esforços nos trouxe a solução completa que precisávamos. Num primeiro cenário, compreendemos como nosso público entende e reage à marca e, a partir disso, seguimos com a otimização dos criativos através do Teads Studio”, afirma Dênis Onishi, gerente de mídia sênior do grupo FCA.

Através da pesquisa de brand lift da Nielsen a audiência respondeu a três perguntas que mediam atributos diferentes. A primeira pergunta teve foco em entender com qual marca a audiência associava a frase “encontrar sua natureza”, enquanto que as segunda e a terceira perguntas buscavam saber se o público conhecia e já havia sido exposto à campanha Jeep Compass.

O lift de 64% obtido logo na primeira pergunta comprovou que a audiência absorve muito melhor a mensagem ao ser impactada dentro do ambiente editorial.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.