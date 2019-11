Jacquin avalia “tompero” e “cocância” em viral da Taco Bell

São Paulo – Famoso por reclamar do “tompero” e da “cocância” dos pratos que prova nos programas “Pesadelo na Cozinha” e “Master Chef”, o chef e apresentador francês Erick Jacquin é o astro de uma ação viral feita pela Taco Bell para promover o Crispy Chicken, novidade no cardápio das lojas.

No primeiro vídeo, postado no Instagram da empresa e visualizado por mais de 1.300 pessoas, a rede afirma que não desliga o freezer – Jacquin ficou indignado com um participante do Pesadelo na Cozinha que desligava o equipamento à noite para economizar energia e o caso virou meme – e “convida” o chef a provar o lançamento.

No vídeo seguinte, postado nas redes sociais de Jacquin e com mais 45 mil visualizações, o chef (que foi contratado para participar da campanha) elogia a “cocância” e o “tompero” dos tacos e tortilhas recheados com pedaços de frango empanado e crocante.

O Crispy Chicken aparece em três versões: Griller Crispy Chicken (tortilha macia recheada com frango crocante e molho à escolha), Soft Taco (tortilha, frango crocante, queijo prato, alface e molho à escolha) e Crunchwrap (versão maior do taco). A previsão é de que o prato fique no cardápio até o começo de fevereiro de 2020.

A ação foi criada pela agência Dojo em apenas duas semanas, pegando carona no episódio do Pesadelo na Cozinha em que o apresentador visita um estabelecimento que desligava o freezer, cheio de carnes, todas as noites. A agência não informou o valor do cachê de Jacquin.