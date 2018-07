Ivete Sangalo tira sarro e Xuxa volta aos anos 80 em comercial da Vivo

São Paulo – Em que tempo você vive? É isso o que Ivete Sangalo pergunta para Xuxa na nova campanha da Vivo. Aparentemente, Xuxa ainda estava nos anos 1980.

No comercial da marca, divulgado ontem (4), a apresentadora diz à amiga que precisa ligar na operada para pedir segunda via da fatura do celular.

Ivete, por sua vez, não se conforma que ela ainda liga para fazer essas coisas, sendo que a marca já tem um app para isso.

De tão antiquada, Xuxa volta aos seus áureos tempos de apresentadora infantil e cantora, nos anos 80.

A criação é da agência Y&R.

Assista: