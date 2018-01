Ivete Sangalo estrela campanha ao lado da irmã pela 1ª vez

Pela primeira vez ao lado da irmã Cynthia, Ivete Sangalo estreou a segunda fase da campanha do EAD Laureate, educação a distância da rede internacional de ensino superior Laureate International Universities, que reúne instituições como EAD FMU (SP), EAD UNIFACS (BA), EAD UnP (RN) e EAD Universidade Anhembi Morumbi (SP).

Na fase anterior Ivete aparecia em locais inusitados, como dentro do espelho, da televisão e até em totem de ponto de ônibus para chamar a atenção das vantagens do EAD, desta vez, orienta a própria família. Quem recebe as dicas para continuar os estudos na modalidade digital é a irmã da cantora.

Nesta etapa serão veiculados dois filmes. Em um deles, elas conversam sobre meios para decolar na carreira. No segundo, a interação ocorre enquanto a irmã da cantora faz sua inscrição no EAD Laureate.

De acordo com Fabiane Lombardi, gerente de marketing do EAD Laureate, “a ideia de convidar a Cynthia para fazer parte dessa campanha foi conseguir ainda mais identificação com o público e endossar a qualidade do EAD. Afinal, a artista está recomendando a instituição para a própria irmã e a gente só indica para nossa família o que confiamos”, explica.

A campanha foi criada pela Comunicação Explícita com a participação da ED Interactive e conta com diversos materiais de propaganda online e offline, incluindo comerciais para TV.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.