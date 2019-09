Itens de videoclipe da cantora IZA são vendidos na OLX

A partir de terça-feira, 10, os objetos, acessórios e vestuário usados pela cantora IZA em seu novo clipe podem ser comprados na plataforma OLX.

Ao comprar as peças que aparecem no vídeo da música “Meu Talismã”, os fãs colaboram com a organização social TETO. Parte do valor arrecadado será revertido para moradias de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no Brasil.

A venda faz parte de uma ação de marketing maior, na qual a cantora, como garota-propaganda da OLX, conta suas histórias de desapego. Em breve, histórias de outras pessoas também serão contadas.

Para mostrar o uso da plataforma, os itens de cena e alguns serviços, como o de marcenaria, foram adquiridos no site. A empresa diz que, inclusive, a própria cantora negociou a compra e buscou parte deles.