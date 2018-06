Itaú lança música para a Seleção com presença de Anitta e Thiaguinho

São Paulo – Mais uma Copa, mais uma música.

O brasileiro, perdido entre “música oficial da Copa” (será que Vitas dará as caras?), “música oficial da marca de cerveja” e “música oficial da Seleção”, às vezes ainda arrisca falar de “Waka Waka” (aquela, lá de 2010) ou até do “Pra Frente Brasil” (que embalou a Copa de 70 em meio à Ditadura).

Pois bem. A música da semana é do Itaú, criada especialmente para a Seleção, que patrocina oficialmente.

“Mostra Tua Força Brasil” traz Anitta (claro), Thiaguinho (claro) e o rapper Fabio Brazza, misturando rap, funk e pagode. Bem brasileiro.

A música é uma versão da canção criada em 2014, para a Copa do Mundo do Brasil. Com letra diferente escrita por Brazza, o refrão foi mantido.

Segundo o Itaú, uma pesquisa da marca revelou que 45% dos brasileiros ainda se lembravam da canção. Quantos será ainda se lembram do 7 a 1?

O vídeo já conseguiu mais de três milhões de visualizações no YouTube em um dia. O making of, parece, fez mais sucesso. O vídeo indica mais de sete milhões de visualizações.

A criação é da agência Africa.

Assista:

Assista ao making of: