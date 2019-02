Itaú encontra o homem que criou a “amarelinha”

1. Marcas em campo zoom_out_map 1/30 (Divulgação/Guaraná Antarctica) Copa do Mundo movimenta também as empresas, que aproveitam a o evento para anunciar produtos citando o futebol.



Vai ser difícil fugir do verde e amarelo nos próximos meses. Marcas, patrocinadoras ou não, apostaram em edições limitadas, embalagens e coleções inspiradas no mundial. Entre as cores nacionais, patrocínios individuais a jogadores e menções ao esporte, todos querem um pedaço do evento. Confira alguns lançamentos a seguir: São Paulo - Da dupla salgadinho e cerveja a papel higiênico, chiclete e mamadeiras. Amovimenta também as empresas, que aproveitam a o evento para anunciar produtos citando o futebol.Vai ser difícil fugir do verde e amarelo nos próximos meses., patrocinadoras ou não, apostaram em edições limitadas,e coleções inspiradas no mundial. Entre as cores nacionais, patrocínios individuais a jogadores e menções ao esporte, todos querem um pedaço do evento. Confira alguns lançamentos a seguir:

2. Guaraná Antarctica zoom_out_map 2/30 (Divulgação/Guaraná Antarctica) O Guaraná Antarctica, patrocinador da Seleção Brasileira, vestiu suas latas com a camisa dos 23 convocados por Felipão. As embalagens 10 e 20 vem autografadas por Neymar Jr e Bernard, respectivamente. Os produtos chegaram aos pontos de venda no fim do mês de maio. O design é assinado pela agência DM9DDB.

3. Coca-Cola, lata zoom_out_map 3/30 (Divulgação/Coca-Cola Brasil/MontagemExame.com) A patrocinadora da Fifa aproveitou o clima de evento global e anunciou uma edição limitada de embalagens em 11 línguas diferentes. As latas serão vendidas no Brasil no período da competição. A marca aparece em árabe, aramaico, bengali, coreano, hebraico, hindi, inglês, japonês, mandarim, russo e tailandês. Segundo a Coca, o preço do refrigerante será mantido.

4. Coca Cola, alumínio zoom_out_map 4/30 (Divulgação/Coca-Cola) Entre as ações que criou para o evento, a Coca-Cola promoveu o Tour da Taça, que leva o troféu pelas 27 capitais brasileiras. A viagem começou pelo Rio de Janeiro e terá duração de 41 dias. Para celebrar o passeio, a ocasião ganhou uma edição especial de embalagens em alumínio vermelho cromado. As garrafinhas são vendidas por R$ 4.

5. McDonalds zoom_out_map 5/30 (Divulgação/McDonalds) O tradicional visual vermelho das batatas-fritas da rede de fast-food ficou para trás. Ele foi trocado por uma edição comemorativa para celebrar a Copa. São 12 novos padrões de desenhos, distribuídos em todas as lojas da rede de restaurantes no mundo inteiro. O design remete ao futebol e contou com contribuição de artistas de vários países, incluindo o brasileiro Eduardo Kobra.

6. Torcida zoom_out_map 6/30 (Divulgação/Torcida) Como o nome não deixa de sugerir, o salgadinho fabricado pela Pepsico tem uma relação próxima com as partidas e o futebol. Com a proximidade da Copa, o produto ganhou dois novos sabores em edição limitada: Picanha Brasileira e Limão. Os produtos possuem versões em embalagens de 50, 80 e 200 gramas, que chegam aos pontos de venda nas cores da bandeira.

7. Bombril zoom_out_map 7/30 (Divulgação/Bombril) Durante a competição, quem procurar pela esponja de aço BomBril nos supermercados só encontrará a versão limitada Bom de Bola. A ação pretende que o produto vire um "amuleto da sorte" para as famílias brasileiras, segundo a marca. O nome será alterado também em todas as peças publicitárias.

8. Budweiser zoom_out_map 8/30 (Divulgação/Budweiser/Montagem) A Budweiser é uma das patrocinadoras oficiais da FIFA, e entre as ações voltadas ao evento, a cerveja anunciou o lançamento de uma edição limitada de garrafas em alumínio. A embalagem dourada traz um desenho da taça da Copa e será lançada em mais de quarenta países. O produto promove o slogan “Rise as One”, o mote da campanha global para o torneio.

9. Ypióca zoom_out_map 9/30 (Divulgação/Ypióca) Com a proximidade do evento, produtos típicos nacionais, como a cachaça, também anunciaram edições comemorativas. A Ypióca lançou uma edição de palha verde e amarela, com tramas pintadas à mão por trançadeiras cearenses. Segundo a empresa, o produto chegará em junho aos duty-free shops. A garrafa ganhou também receitas de caipirinhas

10. Devassa zoom_out_map 10/30 (Divulgação/Devassa) Deixando suas latas brancas para trás, a cerveja lançou embalagens coloridas e cromadas, a linha Devassa One. O convite ao consumidor é que ele escolha as cores do seu país preferido e decore a casa para as partidas. As embalagens ganharam seis cores: vermelho, branco, preto, verde, amarelo e azul. A ação faz parte da campanha “Pelada. O lado Devassa do futebol”.

11. Brahma Granja Comary zoom_out_map 11/30 (Divulgação/Brahma) Em agosto de 2013, a Brahma anunciou que estava plantando cevada na Granja Comary, em Teresópolis, centro de treinamento do time do Brasil antes e durante a Copa do Mundo de 2014. A cerveja fabricada ganhou garrafas de alumínio pretas com detalhes em verde e amarelo, que deixam de lado o vermelho da marca. O técnico Felipão também assina as embalagens.

12. Chiclets zoom_out_map 12/30 (Divulgação/Chiclets) As caixas de Chiclets também foram reformuladas. Nas novas embalagens, os consumidores vão encontrar 11 ilustrações de times que juntas formam um placar para apostas durante as partidas. Um jogador do Brasil, ao estilo Neymar, decora a caixa do sabor hortelã, e um argentino com cara de poucos amigos, a de tutti-frutti.

13. Personal zoom_out_map 13/30 (Divulgação/Personal) É isso mesmo: não faltou nem papel higiênico nas cores do Brasil. A Personal anunciou a chegada de duas novas linhas do produto, uma com folhas verdes e outra com folhas amarelas. O intuito é “descontrair os espaços e estar presente em todos os momentos. Principalmente, aqueles repletos de emoção, diversão e união”, explica a marca, sem citar a Copa.

14. Dreher zoom_out_map 14/30 (Divulgação/Dreher) O conhaque Dreher, do Gruppo Campari, estreou em maio uma edição limitada inspirada no futebol. A arte da embalagem comemorativa foi desenvolvida pela Casa Rex, agência de design. A edição limitada poderá ser encontrada nos bares, restaurantes e supermercados de todo o país.



15. Sadia zoom_out_map 15/30 (Divulgação/Sadia) Patrocinadora da seleção brasileira, a Sadia incluiu um brasão estilizado da CBF em toda sua linha de congelados. O "S" do logotipo da fabricante perdeu a cor tradicional vermelha e tornou-se verde. O mascote Lequetreque ganhou uma camisa oficial do time, além de aparecer chutando uma bola de futebol nas embalagens.

16. Garoto zoom_out_map 16/30 (Divulgação/Garoto) Patrocinadora oficial da Fifa, a Garoto tem exclusividade de vendas de chocolates e picolés nos estádios e suas proximidades durante a Copa. Mas também lotou os supermercados e outros pontos de venda com doces usando ingredientes típicos do país, como a linha Talento côco e castanha do Pará. As embalagens dão destaque aos produtos nacionais e às cores da bandeira.

17. Chandon zoom_out_map 17/30 (Divulgação/Chandon) O espumante anunciou o lançamento da coleção Colors Collection, com tema nacionalista. A edição limitada ganhou as cores verde e amarelo na embalagem e nas duas taças de acrílico colecionáveis incluídas no pacote. Os produtos chegam ao mercado no dia 1º de junho, com preço de R$ 80.

18. Cup Noodles zoom_out_map 18/30 (Divulgação/Cup Noodles) O macarrão instantâneo da Nissin anunciou em abril o lançamento de embalagens colecionáveis que homenageiam grandes times das Copas anteriores. Cada rótulo cita uma seleção de grande sucesso na história do futebol: Brasil 70, Uruguai 50, França 98, Argentina 86, Holanda 74, Alemanha 90, Espanha 2010 e Itália 82. Os sabores continuam sendo os tradicionais.

19. Antarctica zoom_out_map 19/30 (Divulgação/Antarctica) As latas da cerveja Antarctica vão ganhar um toque especial no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Em parceria com a Ambev, a artista gráfica Joana Lira desenvolveu artes inéditas para decorar as embalagens. As latinhas ganharam ainda desenhos dos arcos da Lapa, famoso ponto turístico da cidade.

20. Band-aid zoom_out_map 20/30 (Divulgação/Johnson & Johnson) O curativo lançou uma caixa de 20 unidades com estampas do mascote oficial do torneio, o tatu-bola Fuleco. Segundo a empresa, a ideia do produto não é conquistar apenas consumidores fanáticos por futebol, mas também fashionistas de plantão (graças a moda de usar band-aid como acessório). A fabricante Johnson & Johnson é uma das patrocinadoras oficiais do evento.

21. Hipoglos zoom_out_map 21/30 (Divulgação/Hipoglos) Ate o Hipoglós lançou uma edição especial para o evento. A caixa comemorativa com quatro unidades do creme para assaduras participa de uma promoção da fabricante Procter & Gamble que dá uma camisa oficial da CBF para bebês de 0 a 6 meses.

22. Pepsi zoom_out_map 22/30 (Divulgação/Pepsi) Apesar de não ser patrocinadora oficial do evento, papel da rival Coca-Cola, a Pepsi apoia muitos dos jogadores-estrelas da competição, como o argentino Messi. Ele e outros jogadores badalados, como Sergio Agüero e Robin van Persie, estamparam uma edição limitada de latas do refrigerante, anunciada no começo de 2014.

23. Skyy vodka zoom_out_map 23/30 (Divulgação/Sky) A vodka Skyy também anunciou uma edição especial, à venda desde maio. O azul marinho típico da marca foi aproveitado para a criação de uma bandeira do Brasil. A assinatura do visual é da Casa Rex, agência especializada em design. A garrafa ganhou o preço sugerido de R$ 28,00.

24. Sagatiba zoom_out_map 24/30 (Divulgação/Sagatiba) A Sagatiba completou uma década de aniversário em 2014 e anunciou o lançamento de uma edição especial. Não à toa, as cores escolhidas pela marca são bem nacionais: verde, amarelo e azul. É a primeira vez que o produto marca promoveu uma alteração no design de seu rótulo desde sua chegada ao mercado.

25. Sufresh zoom_out_map 25/30 (Divulgação/Sufresh/MontagemExame.com) Os sucos Sufresh lançaram em março uma edição especial nomeada Frutas do Brasil. Os sabores foram escolhidos após enquete com consumidores. O veredito foi dado a uma mistura de laranja, goiaba, manga e banana. A embalagem também faz alusão à cultura nacional, com ilustrações de fitinhas do Bonfim e folhas de bananeira.

26. Travesseiro Duoflex zoom_out_map 26/30 (Divulgação/Duoflex) A fabricante de travesseiros Duoflex anunciou o lançamento como ideal para ajudar os consumidores após "toda a emoção e a adrenalina do esporte, que tira o sono de qualquer um". A linha de inspiração nacionalista chegou às lojas em abril deste ano. “A Copa do Mundo é um evento que, inevitavelmente, chama a atenção dos consumidores em todos os sentidos. Muitos aproveitam para enfeitar suas casas", diz Renata Federighi, gerente de marketing da Duoflex.

27. Ariel zoom_out_map 27/30 (Divulgação/Ariel) O sabão em pó Ariel, da Procter & Gamble, também chegou aos pontos de venda com a camisa verde e amarela da seleção brasileira. A nova embalagem tem o brasão da CBF, que recebe patrocínio oficial da marca.

28. Kelloggs zoom_out_map 28/30 (Divulgação/Sucrilhos) A Kellog's foi mais conservadora na alteração de sua identidade visual e manteve a maior parte de suas cores tradicionais, fazendo pequenas inclusões verde e amarelas - além de citar a inclusão de brindes relacionados à Copa. O design das embalagens é da mexicana Pauta Creativa.

29. Biscoito Hit Brasileirinho zoom_out_map 29/30 (Divulgação/Aguia) O Hit Brasileirinho chegou em três sabores diferentes e de inspiração nordestina: carne de sol, pimenta dedo de moça e queijo temperado. A linha terá edição limitada e será vendida até dezembro deste ano.