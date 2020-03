Itaipava lança cerveja puro malte

São Paulo — A cerveja Itaipava Premium muda de receita e chega ao mercado como Itaipava Premium Puro Malte.

A nova versão faz parte de uma estratégia da marca do Grupo Petrópolis para conquistar mais clientes no puro malte, um segmento com 21,3% de participação nacional.

“Estamos criando um grande portfólio de rótulos que possam garantir um desempenho sustentável a longo prazo”, diz Eliana Cassandre, gerente de propaganda do Grupo Petrópolis.

A cerveja é produzida com água, lúpulo, fermento e malte, proveniente da cevada. Outro diferencial da versão, quando comparada à anterior, é o tempo extra de maturação, que garante gosto mais encorpado e deixa a bebida levemente mais amarga.

A distribuição da Itaipava Premium Puro Malte já começou e será nacional. Executivos da marca estimam mais de 500 mil pontos de venda em breve.

O produto será produzido nas unidades do Grupo Petrópolis em Boituva (SP), Petrópolis e Teresópolis (RJ), Rondonópolis (MT), Itapissuma (PE) e Alagoinhas (BA). No segundo semestre, com a inauguração da unidade fabril de Uberaba, Itaipava Premium Puro Malte também será fabricada em Minas Gerais.

Segundo a empresa, a Itaipava é a terceira cerveja mais vendida em todo o país, com 9,2% de share no mercado. No segmento puro malte, o Grupo Petrópolis possui as marcas Petra Origem, Cacildis e Black Princess Gold.

“O brasileiro tem optado pelas puro malte em várias ocasiões de consumo, tanto em bar como no autosserviço”, afirma Eliana. “Analisando os resultados do Grupo, a perspectiva segue positiva para este ano no segmento que cresceu 20% em volume frente 2018”.