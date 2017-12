Itaipava cria “chuveirão” de cerveja para o verão

Nesta época do ano, as praias estão cheias e locais que não são tão valorizados nos outros meses passam a ser valiosos no verão. Cientes do alcance que peças Out of Home podem ter na areia do litoral brasileiro nesta época de alta temporada, a Itaipava instalou chuveirões que parecem ser de cerveja na Joaquina em Florianópolis (SC) e Itararé na cidade de São Vicente (SP).

Em formato de lata, a ducha possui uma cabine, pensada para dar mais privacidade ao usuário, em formato de copo de cerveja. Então, quando a água escorre para o banho do usuário, dá a ideia de que é “aquela gelada” que está caindo no copo.

“O Verão permite vivermos o momento de forma mais intensa, aproveitando cada segundo para criar novas experiências. Nossa campanha ‘Viva 100 Verões em 1’ surge para incentivar essas experiências surpreendentes”, explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda da marca.

Durante a estação, promotoras estarão pelas praias, com ações e brindes para quem estiver por lá. As duas duchas ficarão à disposição dos banhistas até março de 2018.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.