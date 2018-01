Irmãs Kardashian/Jenner estrelam campanha da Calvin Klein

São Paulo – Fotografadas em um celeiro, apenas com alguns tapetes como acessório, as irmãs Kim, Khloé e Kourtney Kardashian e Kendall e Kylie Jenner são as novas estrelas da campanha da Calvin Klein, chamada de “Nossa Família”.

As fotos, divulgadas nesta segunda-feira, 22, fazem parte de um projeto que já contou com a participação dos irmãos Kaia e Presley Gerber, filhos da modelo Cindy Crawford, da cantora Solange Knowles, acompanhada de seus amigos, e o rapper A$AP Rocky, que posou com o grupo de rappers A$AP Mob.

As fotos do clã Kardashian/Jenner vieram acompanhadas de um vídeo, no qual as irmãs brincam de “Eu Nunca”, falam coisas que nunca fizeram, como tatuagem e se casar, e ajudaram a ressuscitar uma polêmica: a suposta gravidez de Kylie Jenner.

A mais nova da família está reclusa desde setembro, quando o site TMZ, anunciou que ela estaria grávida de seu namorado, o rapper Travis Scott. Nas fotos, Kylie aparece sempre coberta e escondendo a barriga

Khloé, que está gravida do jogador de basquete Tristan Tompson também parece disfarçando a barriga nas imagens. Coincidentemente – ou não – quando anunciou em seu Instagram que estava esperando um filho, Khloé usava um top da Calvin Klein.

Todas as fotos da campanha e os vídeos promocionais estão disponíveis no site calvinklein.com/mycalvins.