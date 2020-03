Intimus lança campanha pelo fim do estigma da menstruação

São Paulo — A Intimus, marca de cuidados femininos da Kimberly-Clark Brasil, lança neste domingo, 8, Dia Internacional da Mulher, uma campanha que visa acabar com os estigmas da menstruação.

Com #ChegadeEstigma, a marca pretende estimular o diálogo aberto sobre o menstuação, entre março e julho, por meio de conteúdo e presença online e offline. A primeira ação acontece neste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Caixa do Estigma, no vão do Shopping Center 3, permite que os visitantes entrem em uma caixa gigante e vejam exemplos de situações do cotidiano que definem o que é um estigma e as suas aplicações no dia a dia. Vídeos e áudios com depoimentos reais são exibidos para estimular a reflexão. “Você está muito irritada hoje, deve estar menstruada”. “Chorando vendo filme? Só pode estar naqueles dias”, são exemplos das frases relacionadas.

Os participantes também podem retirar senhas para conversar com a ilustradora e influenciadora Nath Araújo, além de serem sorteados para ganhar uma desenho personalizado.

“O movimento reflete o posicionamento da empresa, na busca por apoiar a equidade de gênero. Nesse sentido, a Kimberly-Clark tem atuado para o avanço das mulheres nos cargos de gestão, com direcionamentos para recrutar, reter e desenvolver as mulheres na liderança”, afirma Fernanda Hermanny, diretora de marketing da Kimberly-Clark Brasil.

Nos últimos 10 anos, por exemplo, a Kimberly-Clark aumentou o número de mulheres em cargos de alta gerência em 66%. Atualmente, as mulheres representam 35% das funções de gestão da empresa globalmente.

Conteúdo

Na internet, a campanha contará com conteúdos exclusivos, como vídeos, posts e figurinhas digitais para compartilhamento no WhatsApp.

A Intimus convidou influenciadores e artistas para serem embaixadores da campanha. A cantora Karol Conká, a apresentadora Rafa Brites, as atrizes Klara Castanho e Sophia Abrahão e as influenciadoras Thaynara Og, Letticia Munniz, Dora Figueiredo, Roberta Freitas, Gabi Lopes e Rica de Marré (Gabriela Sales) fazem parte das ações.

Foi também firmada uma parceria com a ONG Plan International, uma organização global que trabalha para promover os direitos da criança e a igualdade para as meninas. O objetivo é ajudar a organização a promover iniciativas que levem informações para pessoas de diferentes comunidades, com conteúdos que envolvem corpo, saúde e conceitos ligados à temática.

Este ano, Brasil e Colômbia serão os mercados participantes, dando continuidade a um trabalho iniciado com a ONG em 2018 na Bolívia. A marca disponibilizará no site uma cartilha educacional referente à menstruação, criada em parceria com a ONG. A parceria também contempla outros materiais que abordarão o tema de forma educativa.

A campanha completa foi elaborada pela K-C Connect – time composto pelas agências Ogilvy e VML, e PR, da PROS.