Instagram libera recurso para compras no Brasil

A partir de agora as páginas de negócios no Brasil, seja qual for o tamanho do empreendimento, terão acesso ao novo recurso de compras no Instagram.

A novidade permite aos perfis comerciais marcarem produtos em suas publicações orgânicas. A ferramenta, que estava sendo testada desde o ano passado nos Estados Unidos, agora está disponível por aqui e em mais sete países: Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido.

A ideia, de acordo com o Instagram, é permitir que as pessoas possam explorar, conhecer e comprar produtos das empresas que elas seguem por meio do novo botão no aplicativo. A Nama, que produz peças de decoração feitas em impressora 3D e a loja online de moda feminina Amaro foram as primeiras a testar a ferramenta no Brasil.

“A Nama nasceu no Instagram. A plataforma sempre foi a nossa vitrine, pois conseguimos mostrar aos nossos clientes os produtos de uma forma menos tradicional, com fotos mais espontâneas e menos produzidas. A ferramenta para compras veio para completar nossa vitrine, disponibilizando preços e fechamento da compra sem precisar sair da plataforma, o que facilita muito o processo de compra para o cliente”, afirma Joanna Cariello, fundadora da Nama.

“A proposta da Amaro é oferecer as últimas tendências de moda com preços acessíveis e muita conveniência. Por ser mobile-first, o novo recurso do Instagram nos ajuda justamente na conveniência, já que permite uma experiência de compra fluida e integrada. Estamos muito empolgados em ser uma das primeiras marcas a estrear esta ferramenta e por proporcionar uma nova experiência de descoberta para as clientes Amaro”, explica André Martins, Head de Performance Marketing na Amaro.

