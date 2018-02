Instagram agora terá três anúncios sequenciais no Stories

Uma das grandes discussões atualmente é como combinar conteúdo pertinente com anúncios atrativos.

Para trabalhar novos formatos publicitários e testar o quanto de propaganda o usuário aceita ver, o Instagram anunciou ontem (2) um novo formato de anúncios no Stories que permitirá a publicação de até três peças sequenciais de propaganda.

Até hoje era possível publicar apenas uma.

Inicialmente, o mecanismo estará disponível para algumas marcas ao redor do mundo. A Renault será a primeira marca a testar a novidade no Brasil. Outros participantes do lançamento incluem Coca-Cola no México, Gap, Netflix e Paramount.

Possibilidades

Com a mudança, a empresa de Mark Zuckerberg aposta que os anunciantes poderão explorar as tendências que já são populares no Stories, incluindo:

1 – Storytelling sequencial: produzindo capítulos com pedacinhos de conteúdo que são mais fáceis de consumir

2 -Stories multimídia: produzindo um mix de fotos e vídeos para adicionar camadas e profundidade

3 – Agrupamento temático: mostrar conteúdos da mesma categoria em uma mesma história

Exemplo de uso

Até o momento, uma das primeiras marcas a usar o novo modelo foi a Coca do México. Confira abaixo seu anúncio de 30 segundos veiculado no aplicativo e voltado para o mercado latino:

“Ao disponibilizar até três peças de mídia nos anúncios do Stories, estamos ampliando a flexibilidade criativa na produção de conteúdo para os mais de dois milhões de anunciantes no Instagram e permitindo que aproveitem melhor os hábitos que já fazem parte da nossa comunidade. Com esse conteúdo adicional surgem diversas possibilidades, como um estúdio de produção criando suspense em torno de um anúncio para seu próximo filme ou um varejista apresentando três looks diferentes com o mesmo casaco de inverno. Estamos ansiosos para ver de quais maneiras criativas nossos anunciantes nos surpreenderão usando esse formato de anúncio no Stories”, afirmou Susan Rose, diretora de marketing de produto para o Instagram.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.