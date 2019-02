Infraero investe em nova identidade sonora

1/13 (ClaraCardoso / Flickr / Creative Commons)

São Paulo – Um passageiro que esteja voando pela primeira vez no país pode levar um susto ao tomar um descompromissado café com leite no, no Rio de Janeiro: R$ 7,25. Se ele ficar indignado e decidir evitar o Santos Dumont, optando pelo, vai ter que se contentar com uma porção de seis pequenos pães de queijo a R$ 7,70 neste segundo. Osdos aeroportos de todo o país parecem caros para qualquer bolso: a prova é que os valores cobrados são hoje a maior fonte de insatisfação dos passageiros, mostrou pesquisa da Secretaria da Aviação Civil divulgada nesta segunda . Os entrevistados tinham 41 indicadores para elogiar ou criticar, mas o mais mal avaliado foi o preço da comida. Não à toa, afoi a campo em 14 aeroportos que receberão passageiros da Copa este ano para levantar quanto se paga para comer. A intenção, no entanto, não foi fiscalizar os altos preços, mas as chamadas lanchonetes populares, que se tornaram uma política dadesde 2012 e devem seguir os preços máximos estabelecidos pela estatal em 15 itens, tornando-se uma opção barata para os. A Proteste encontrou dois problemas principais: alguns desses novos locais não respeitavam os tetos em todos os produtos determinados , e para alguns alimentos não tabelados, os preços chegavam a ser maiores que nas lanchonetes convencionais . A Proteste pede maior fiscalização da Infraero com relação aos locais populares, além de pedir a instalação desses estabelecimentos nos aeroportos de Cuiabá, Manaus e, que ainda não os possuem. Apesar dos problemas, na maioria das vezes, os preços praticados são de fatos mais camaradas. O café com leite, citado no início deste texto, por exemplo, sai por R$ 2,60 em um desses estabelecimentos. Vale lembrar que os altos valores não são uma exclusividade dos aeroportos do Brasil e que costumam ser mais elevados também no exterior. Os comerciantes alegam ainda que precisam cobrar mais devido ao alto custo doem terminais aeroportuários. Veja a seguir os preços praticados em bares e cafés convencionais dedo país, e depois os valores das lanchonetes populares.