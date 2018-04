Influencer expõe até onde comentários maldosos podem levar

Não há como negar que as redes sociais trouxeram mais voz aos cidadãos comuns, mas ao mesmo tempo que a rede amplifica anseios ela também serve para propagar comentários maldosos. Para expor o lado odioso da internet, a associação Cybersmile contra o bullying e a agência inglesa Adam & Eve/DDB se uniram para mostrar o que aconteceria se uma influencer resolvesse seguir todos os comentários que ouve de seus seguidores.

Para a campanha de conscientização, a parceria convidou a instagrammer Chessie King que cocriou conteúdo para a ação e mudou completamente o seu corpo. A transformação da modelo começou quando ela postou um vídeo em que ela discutia como estava feliz com ela mesmo. O publicação teve 150 mil visualizações nas primeiras 12 horas e dezenas de comentários maldosos.

Por meio das respostas genuínas enviadas para a jovem, a equipe criativa alterou seu rosto, cintura, pernas e seios. Em um vídeo postado no seu Stories, a creator denuncia quão prejudicial podem ser as mensagens negativas e convida a comunidade a entrar no site oficial da Cybersmille para ajudar que mais mulheres não sofram com esse tipo de abuso.

Confira abaixo a compilação que relata as transformações de Chessie:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.