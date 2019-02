Os superesportivos que passaram por Interlagos no FIA GT1 2010

7/7 (Rafael Cusato/EXAME.com/EXAME)

O domingo de competição em Interlagos teve a presença de pilotos de automobilismo em outras categorias. Com contrato recém-assinado com a marca de preservativos Olla para as últimas provas que disputará no calendário de 2010, Rubens Barrichello esteve no autódromo para acompanhar as provas. Rubinho deve disputar nos dias 18 e 19 de dezembro a 6ª Edição do Desafio das Estrelas, em Florianópolis (SC).