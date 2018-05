Ikea brinca com casamento real ao ofertar um Harry “disponível no mercado

Neste sábado (19), três bilhões de pessoas no mundo inteiro por meio de diversas foram impactadas com o casamento real do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle. Atento a cada detalhe do evento, o público voltava os olhos para a cobertura e comentava desde o menu da festa até o estilo dos chapéus das convidadas nas redes sociais.

Sonho de milhões, fazer parte da realeza ainda é um desejo que faz muita gente imaginar como seria se fossem elas naquele papel de ter um Harry para chamar seu. Conectada com esse clima de amor monárquico e convalescida com as pessoas que partiram o coração ao verem as chances de serem amigas da ranha diminuírem drasticamente, a fanpage da Ikea de Singapura pensou numa divertida solução para engajar.

Publicada no próprio dia do matrimônio, a postagem da rede de produtos para o lar compartilhou um anúncio de sua cadeira “Harry”. Bem-humorado, o post pede para que “as mulhares não se preocupem. Harry não está fora do mercado. Nós prometemos”.

Confira abaixo a simples, mas bem pensada, publicação que já atingiu 11 mil reações e 2.685 compartilhamentos:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.