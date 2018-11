iFood tem ofertas por R$ 1,99 nesta Black Friday

São Paulo – O serviço de delivery online iFood preparou para esta Black Friday uma campanha inédita com ofertas de refeições por R$1,99.

Habib’s, Ragazzo e o restaurante Brasileirinho são algumas das marcas parceiras da promoção.

Quem fizer o pedido no Habib’s, via iFood, terá a opção de escolher um combo contendo 10 Bib’sfihas (nos sabores carne, frango ou calabresa) a R$ 1,99.

No Ragazzo, o combo com 10 coxinhas (de frango ou calabresa) também sairá por R$ 1,99. Já para a sobremesa ou para acompanhar o cafezinho, 10 minichurros de doce de leite – tanto no Habib’s quanto no Ragazzo – também via iFood, sairá por R$ 1,99.

Já no Brasileirinho, é a galinha individual pedida via app que sai por esse valor.

As ofertas são válidas apenas para o dia 23, pelo iFood, limitada a duas promoções (neste valor de RS 1,99) por pessoa e até quando durarem os estoques dos restaurantes. As taxas de entregas serão calculadas ao final do pedido.

Além disso, o iFood está o mês inteiro com diversas opções com até 50% de desconto.

Para verificar os descontos em cada região, basta entrar no iFood e clicar na campanha “Até 50% off” e “R$1,99”. Os preços de até 50% off e os restaurantes parceiros em todas as promoções podem variar conforme a localização.