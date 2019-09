Ifood oferece pratos a partir de R$3,90 em 30 restaurantes

São Paulo — Até 30 de setembro — ou enquanto durar o estoque — o aplicativo de delivery Ifood oferece em todo o Brasil pratos promocionais com preço entre 3,90 reais e 19,90 reais.

Entre os listados há a opção de Yakisoba do China in Box por R$ 3,90 e Big Mac, do McDonald’s por R$ 9,90.

A ação é para novos e já ativos usuários. Entre os restaurantes que escolheram participar da promoção estão McDonald’s, The Fifities, Croasonho, Griletto, Subway, China in Box, Applebee’s, Açaí Concept, Sí Señor e Amor aos Pedaços, entre outros.

Para fazer o pedido basta acessar a lista “Famosos a partir de R$ 3,90” e escolher uma entre mais de 30 opções de restaurantes.

A promoção é válida, mediante a disponibilidade dos restaurantes em determinadas regiões, para pedidos feitos pelo aplicativo no período das 11h às 17h e das 21h às 23h59.

Em julho deste ano, o Ifood alcançou mais de 20 milhões de pedidos mensais em todas as suas operações e a marca de 100 mil restaurantes cadastrados na plataforma, distribuídos em mais de 662 cidades brasileiras.