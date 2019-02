Ibope Mídia lança real time no Distrito Federal

São Paulo – A partir deste mês, o Ibope Mídia disponibilizará informações de audiência em tempo real também no Distrito Federal.

A capital federal passa a figurar ao lado de outras cinco regiões metropolitanas do Brasil que contam com o serviço: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

O Ibope foi a primeira empresa do mundo a oferecer o serviço de medição de audiência de TV em tempo real, a partir de 1988, em São Paulo. “O real time é fundamental para as emissoras que possuem programação local ao vivo, pois permite uma análise rápida para tomada de decisão no momento em que o programa está sendo veiculado”, afirma Marco Formenton, gerente da filial do Ibope Mídia para a região.

O acesso ao real time na capital federal será oferecido exclusivamente no aplicativo TC.Net, que permite visualização sobre dados de audiência e imagens das emissoras em tempo real pela internet e por telefone celular (acesso via Iphone).

Desde 2002, o Distrito Federal, conta com a medição regular de dados de audiência por meio de um equipamento chamado Peoplemeter que, instalado nos domicílios, registra a emissora sintonizada e transmite os dados automaticamente para a central do Ibope.