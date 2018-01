Hot Wheels ganhará área temática no Beto Carrero World

O Beto Carrero World anunciou a inauguração de uma área temática de Hot Wheels. O espaço, programado para ser entregue no primeiro semestre de 2018, possui mais de 30.000 metros quadrados e incluirá um exclusivo espetáculo da franquia de carrinhos, um restaurante temático, uma loja de presentes e outras atrações do universo da marca.

Para Rogério Siqueira, CEO do Beto Carrero World, o movimento reafirma o compromisso do parque em proporcionar aos seus visitantes a melhor experiência, com encantamento, entretenimento e diversão.

“Queremos promover momentos únicos e inesquecíveis, e é por isso que firmamos essa aliança com a maior fabricante de brinquedos, a Mattel, através de Hot Wheels. Tenho certeza de que essa nova atração vai encantar famílias e crianças de forma marcante”, comenta.

Do lado da Mattel quem falou sobre o tema foi Julie Freeland, diretora senior da Mattel Global Live Events & Attractions, de acordo com ela: “A parceria com o Beto Carrero World é a forma perfeita de a Mattel expandir para a América Latina as suas atrações de parques temáticos, criando experiências ao vivo que entretém e encantam crianças e famílias,”

A inauguração da área coincide com o aniversário de 50 anos da Hot Wheels em 2018, e para Freeland “será a primeira ocasião em que a marca é trazida à vida em uma atração permanente de grande porte na América do Sul”.

O atual planejamento das atrações da área temática Hot Wheels inclui:

Show Hot Wheels: Diariamente, os fãs poderão ter a experiência de ver a transformação dos carrinhos de brinquedos em carros em escala real, realizando manobras de alta performance automobilística, perseguições emocionantes e saltos espetaculares diante de uma arquibancada com capacidade para até 3 mil fãs.

Loja temática Hot Wheels: A loja temática Hot Wheels do Beto Carrero World oferecerá uma ampla variedade de itens Hot Wheels à venda para fãs de todas as idades.

Restaurante temático Hot Wheels: Os fãs poderão parar para abastecer seus motores com um menu temático em um ambiente autêntico decorado com elementos do universo da marca.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.