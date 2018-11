Hortifruti e Natural da Terra lançam #jornadamaisnatural

A OMS (Organização Mundial de Saúde) sugere que sejam consumidos 400 gramas de frutas, verduras e legumes ao dia. Noventa por cento dos brasileiros não cumprem essa recomendação e apenas 40% da população nacional consome frutas e hortaliças todos os dias.

A partir desse contexto, as lojas das bandeiras Hortifruti e Natural da Terra, primeiras com o conceito fresh market no país, se uniram ao @instamission, projeto especialista em missões e jornadas de transformação, para realizar a #jornadamaisnatural. O convite é para toda a população participar do programa de 21 dias, a fim de incentivar o movimento por uma vida e alimentação mais naturais.

A jornada tem início nesta semana e conta com a cocriação e o conhecimento da nutricionista Manoela Figueiredo, especialista em um comer mais consciente e intuitivo. Cinco pessoas serão premiadas com um ano de compras nas lojas.

“A ideia da #jornadamaisnatural é oferecer gratuitamente informações e possibilidades para quem busca uma alimentação mais natural do jeito mais fácil possível: compartilhando dicas saudáveis, fáceis e divertidas, para todos os públicos, em diferentes formatos e canais que incluem as nossas mídias digitais, o instamission e nossas lojas. A ação está alinhada à prática de fresh market e traz facilidades para uma rotina mais saudável”, explica Fabiana Castro, diretora de marketing das bandeiras Hortifruti e Natural da Terra.

O ponto de partida para a criação do projeto foi o conceito de Mindful Eating, que sugere mais atenção ao que se come e, assim, que se aproveite a refeição de forma mais saudável e saborosa. Manoela Figueiredo, coautora com Cynthia Antonaccio do livro “Mindful Eating – Comer com Atenção Plena” e especialista no tema, é quem estará à frente do conteúdo publicado ao longo da jornada.

Para fazer parte basta acessar os canais (@instamission, @hortifruti e @naturaldaterra_), seguir as dicas diárias de conteúdo e práticas e postar fotos mostrando sua participação no Instagram usando a hashtag #jornadamaisnatural. Ao final dos 21 dias de jornada, Natural da Terra e Hortifruti irão premiar cinco participantes com um ano de compras, no valor de R$ 500/mensal.

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.