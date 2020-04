Higiene supera sabor na hora de escolher restaurante

Pizza: opção é queridinha da quarentena, mas consumidor prioriza higiene Pizza: opção é queridinha da quarentena, mas consumidor prioriza higiene

Se o sabor dos alimentos era um ponto crucial na escolha do cardápio — seja em casa ou na rua —, a pandemia da covid-19 mudou o foco do consumidor. Os cuidados com as possíveis fontes de contaminação passaram a ser prioridade na hora de definir o que comer.

A conclusão é resultado de uma pesquisa da consultoria de serviços de alimentação Galunion, em parceria com o Instituto Qualibest. Feito no início de abril, o levantamento abordou pouco mais de mil consumidores das classes A, B e C, com 83% da amostra em isolamento social.

O estudo mostra que, para 78% dos consumidores, a pandemia é preocupante ou muito preocupante — o que reflete no isolamento social e no inegável crescimento da demanda por delivery. Neste contexto, os critérios para a escolha de restaurantes mudaram.

A importância de o estabelecimento oferecer uma comida gostosa aparece em terceiro lugar, sendo indicada por 43% dos respondentes. A preocupação com limpeza e higiene é campeã, citada por 78%. Em segundo lugar, o preço justo, lembrado por 51% dos entrevistados.

Ainda de acordo com a pesquisa, o que tem levado o cliente a confiar nos restaurantes são as práticas de higiene e limpezas evidentes nas instalações, o uso regular de luvas e máscaras pelos funcionários na cozinha e a presença de lacre nas embalagens enviadas por delivery.

O sabor, no entanto, ainda tem seu valor. Entre os mais pedidos da quarentena estão pizza (67%), hambúguer (47%) e pratos da culinária brasileira (44%), que incluem opções como strogonoff e pratos feitos.