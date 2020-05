Hershey’s muda embalagem e homenageia profissionais no combate à covid-19

A marca de chocolates Hershey’s lança uma edição especial das barras de chocolate ao leite nas quais ao nome da marca deixa de ser o foco na embalagem, que agora recebe a palavra HEROES (heróis, em inglês).

A ação é uma forma de homenagear o trabalho dos profissionais de saúde, que estão envolvidos na luta contra a covid-19, e outros profissionais de atividades essenciais, como motoboys, carteiros e garis.

Os chocolates serão distribuídos para equipes hospitalares que estão na linha de frente do combate à pandemia.

Além da nova emabalgem, a marca anunciou a doação de 15 toneladas de chocolates ao fundo de solidariedade do Estado de São Paulo. Ao todo, serão mais de 35 hospitais e organizações beneficiados na capital e no interior do Estado.

Já na cidade de São Roque, onde está instalada a fábrica da marca, a companhia está realizando a doação de cestas básicas para 700 famílias em situação de vulnerabilidade, pelos próximos três meses, o período mais crítico da pandemia, como forma de contribuir localmente na comunidade em que está inserida. Ao todo, as doações alcançam a soma de R$ 1 milhão.

“Essa é uma iniciativa conjunta, com o apoio de diversos de nossos parceiros. A gráfica responsável pela impressão das embalagens, por exemplo, assumiu os custos de produção dessa edição especial, como forma de contribuir para a homenagem a todos esses heróis anônimos”, diz Marcel Sacco, gerente geral da Hershey Brasil e América Latina.

Além da alteração da logomarca nas barras de chocolate, a marca produziu um filme especial, criado pela agência BETC/Havas. Veja abaixo: