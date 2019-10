Heróis do rugby brasileiro estrelam campanha de Dove

Nem todos os heróis usam capa. Essa é a ideia que Dove quer defender em sua nova comunicação.

Conforme mostramos ontem (16), a estratégia vale para a campanha criada para o Dia dos Pais nos Estados Unidos, em que a marca apostou novamente em imagens reais para homenagear estes heróis (confira aqui).

Por aqui, no País que em breve receberá atletas de todo o mundo para as Olimpíadas, a Dove também quer mostrar quem são os verdadeiros heróis, mas do esporte.

Para isso, o novo filme da marca apresenta os atletas do Rugby Brasileiro, modalidade que vem ganhando espaço no Brasil, mas ainda é pouco divulgado.

Os jogadores estrelam o vídeo de três minutos, mostrando que o que os tornaram ainda mais fortes para enfrentar obstáculos foi o cuidado dos heróis reais.

Pequenos gestos de dedicação de um amigo, do pai, irmão ou até da avó fizeram toda a diferença na vida desses esportistas.

A marca já apoia o Rugby Brasileiro com a Academia Dove Men+Care / Kibon para Atletas de Alta Performance e se inspirou em histórias verdadeiras para criar o vídeo que será veiculado nas plataformas digitais.

A ideia do filme é celebrar um outro tipo de herói – o homem comum, o pai, irmão, amigo – cuja força vem de atos de cuidado. Gestos que poderiam ser cotidianos, mas que transformam, mesmo que em pequena escala, a vida desses atletas, explica Aline Okada, gerente de marketing de Dove Men+Care.

Confira o filme: