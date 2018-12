Heinz quer que sábado (08/12) seja o Dia Nacional do Ketchup na Pizza

Com objetivo de saber a real opinião dos consumidores sobre a polêmica questão “Colocar ou não ketchup na pizza”, a Heinz, marca número 1 de ketchup no mundo, promoveu nos últimos dias uma enquete no ambiente digital.

O resultado mostrou que, em um universo de mais de 200 mil pessoas, 63% delas são a favor da combinação.

Por isso, a marca resolveu divulgar uma “Carta Aberta às Pizzarias” pedindo que, neste sábado, 8/12, todas as casas tenham o ingrediente à disposição para seus clientes utilizarem, caso desejem, instituindo o Dia Nacional do Ketchup na Pizza.

A ação da Heinz tem como objetivo saber a opinião dos consumidores de uma forma leve e descontraída engajando com a “polêmica” discussão que hoje já existe e é muito forte. Confira abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.