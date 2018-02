Heinz inverte rótulo e coloca seus ingredientes na frente

São Paulo – Nada de virar a embalagem para ler, em letras miúdas, os ingredientes do produto – que costumam ser muitos e também conter nomes estranhos de compostos químicos.

No novo rótulo do ketchup Heinz, os seis ingredientes do condimento estão em letras garrafais, em destaque, na frente do produto.

A embalagem especial faz parte da nova campanha de marketing da marca, que pretende destacar que o ketchup Heinz é feito com apenas seis ingredientes e que não leva conservantes na receita: tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola, e aroma natural.

O rótulo ainda destaca, no fim da lista: “e só”.

A marca passou em primeira mão ao site EXAME a imagem do rótulo especial e informações sobre a campanha.

A partir de segunda-feira (26), começa uma ação em redes sociais em torno do novo rótulo.

Confira: