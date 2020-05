Heinz doa ingredientes de seu ketchup a projeto de gastronomia social

Ketchup Heinz: ação da empresa atinge pessoas em situação de vulnerabilidade social Ketchup Heinz: ação da empresa atinge pessoas em situação de vulnerabilidade social

Em uma ação de marketing social, a Heinz vai doar cestas com os ingredientes que compõem seu ketchup ao projeto de gastronomia social da ONG Gastromotiva. As doações incluem tomates, açúcar, vinagre, sal, cebolas e temperos.

A ideia é ampliar a atuação das Cozinhas Solidárias em São Paulo, projeto criado pela ONG quando a pandemia do novo coronavírus ganhou proporção no Brasil.

A iniciativa da ONG convida cozinheiros formados na própria Gastromotiva para cozinhar em suas casas, produzindo refeições para moradores de suas comunidades que estejam em situação de vulnerabilidade social.

A Gastromotiva foi fundada pelo chef David Hertz em 2006 com o objetivo de promover a inclusão por meio da gastronomia social. Em cooperação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a instituição mantém cursos gratuitos de educação profissional a jovens carentes e um restaurante-escola para recuperar alimentos que seriam desperdiçados.