Heineken vai dar dinheiro para quem reciclar garrafas de vidro

São Paulo — Para incentivar os consumidores a descartar resíduos de forma correta, o grupo Heineken lançou uma ação ao redor da cidade de São Paulo: quem utilizar uma das nove máquinas de triturador de vidro disponibilizadas pela cervejeira, vai ganhar dinheiro em troca.

A iniciativa, batizada de “Volte Sempre”, foi feita em parceria com a Méliuz, startup de cashback (sistema que devolve ao consumidor uma porcentagem do valor gasto em compras). E, por cada garrafa inserida na máquina, o cliente receberá R$ 0,10 em compras no aplicativo da startup. Ao completar R$ 20,00 de saldo, o valor poderá ser resgatado para a conta corrente ou poupança, sem custos adicionais.

Quando a máquina atinge 70% da capacidade de lotação, o sistema entra em contato com uma das cooperativas de reciclagem parceiras do projeto.

A ação acontece de 13 de setembro a 13 de dezembro deste ano.

Confira os pontos onde a máquina está disponível:

Pão de Açúcar

Unidade Apinagés > Rua Apinagés, 1.147 – Sumaré (SP)

Unidade Vila Romana > Rua Tito, 639 – Vila Romana (SP)

Unidade Sócrates > Rua Socrates, 120 – Vila Sofia

Extra