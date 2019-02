Heineken traz Pirlo para campanha da Champions League

São Paulo – A fabricante de cerveja Heineken conseguiu colar sua marca à imagem da UEFA Champions League, o torneio europeu de futebol, de maneira quase irreversível. É impossível não se lembrar dela ao escutar a famosa música de abertura da Champions.

Comemorando seu 14º ano de patrocínio à competição, a marca trouxe o ex-jogador italiano Andrea Pirlo, ícone da seleção da Itália, para sua campanha de 2019.

Em “Unmissable” (“Imperdível”), a cerveja traz muito bom humor para falar daquele terrível momento que assombra os fãs de futebol: quando você está assistindo à partida com carinho, mas um descuido de alguns segundos faz com que se perca a exata hora do gol.

No caso de Pirlo, o entregador de pizza faz com que ele perca ver o gol pela TV. E o campeão italiano não parece ficar muito satisfeito.

Em outro filme, “The Fan” (O Fã), um cachorro simpático termina no colo de Pirlo e mostra que também aproveita os dias de jogo.

A criação foi da Publicis Milão.

No Brasil, a marca contará com campanha na TV, online e em mídias Out Of Home em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Assista: