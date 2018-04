Havaianas valoriza a relação da marca com o Nordeste

A Havaianas criou uma campanha especialmente para o Nordeste brasileiro. No comercial “Cajueiro”, com os atores Renato Góes e Thaila Ayala, criado pela AlmapBBDO, a sandália reforça a conexão com a região onde produz milhares de pares todos os dias. A campanha é composta pelo filme, duas vinhetas e dois conteúdos exclusivos para a internet. O filme estreou no final de semana na TV – no pacote do patrocínio de futebol da Globo e na regional Nordeste.

Para o cenário da campanha, foi escolhido um dos mais famosos pontos turísticos do Nordeste: o maior cajueiro do mundo, em Natal, e um ator expoente da nova geração: Renato Góes, pernambucano e orgulhoso de sua origem.

No filme “Cajueiro” um guia acompanha um grupo de turistas a um passeio ao clássico cajueiro e conta que ele é o maior do Brasil e que já produziu 70 mil cajus por ano. Em seguida, mostra um par de Havaianas e conta que a marca produz, só no Nordeste, quase 1 milhão de pares da sandália que são comercializados no Brasil e no mundo. Mas sabe qual número impressionou Goés? Assista para ver.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.