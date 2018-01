Havaianas usa metalinguagem em novo filme com Isis Valverde

Criado pela AlmapBBDO, o segundo comercial da campanha de verão da Havaianas conta com a atriz Isis Valverde e o mesmo humor que caracteriza a comunicação da marca. Neste filme, a piada gira em torno da própria campanha de Havaianas.

O primeiro comercial, “Cores da Sorte”, estreou em novembro. Ele remete às superstições dos brasileiros para as festas do fim de ano numa situação divertida na qual um adolescente (o ator João Fernandes) observa Isis, que está numa loja da Havaianas com uma amiga escolhendo as sandálias que pretende usar nas comemorações da chegada do novo ano.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.