Havaianas fecha ano com loja conectada e patrocínio ao surfe

Referência em chinelos no mundo todo, a Havaianas encerra 2019 com duas ações de peso: a inauguração de sua primeira unidade com o conceito “Shopper Mission Lab” e o patrocínio global à Liga Mundial de Surfe, que realiza as principais competições do esporte.

A primeira novidade foi a abertura, no Shopping Iguatemi Faria Lima, em São Paulo, da Havaianas Lab, loja que conta com várias novidades para melhorar a experiência do consumidor, como provadores inteligentes e vitrines infinitas.

“Os provadores são equipados com um espelho interativo, onde o cliente pode buscar por outros produtos da nossa coleção, opções de cores e tamanhos e finalizar uma compra ali mesmo”, explica a diretora de marketing e inovação global da Alpargatas, Fernanda Romano.

Outra diferença é que as sandálias estão organizadas por ocasiões de uso, como “pé na areia” e “sinta o verão”. Por causa disso, a loja venderá apenas modelos selecionados de suas coleções.

Quem quiser comprar outros chinelos, poderá usar a vitrine infinita, que apresenta toda a linha da marca e é conectada ao comércio eletrônico da empresa. Os produtos selecionados podem ser pagos na hora com QR Code e depois são enviados para a casa do cliente.

Na área do marketing esportivo, a Havaianas reforçou sua conexão com o surfe. Em novembro deste ano, a empresa anunciou que, em apoio às mulheres, patrocinaria a surfista brasileira Tatiana Weston-Webb. Agora, a marca estará presente em seis etapas oficiais de 2020 da Liga Mundial de Surfe.

Para celebrar a parceria, as Havianas também estarão presentes na WSL Zone, que acontece neste fim de semana na Red Bull Station, no centro histórico de São Paulo, onde serão transmitidas as finais da temporada 2019.