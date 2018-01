Habib’s vai oferecer delivery via iFood a partir de sábado (20)

São Paulo – Uma das redes de restaurantes mais populares do País, o Habib’s agora pretende aumentar ainda mais a sua clientela.

A partir desse sábado (2o), a marca passará a ter sistema de delivery via iFood.

A informação foi passada com exclusividade para o site EXAME.

O Habib’s era uma das poucas grandes redes que ainda não utilizavam o serviço (o mais popular entre os consumidores brasileiros, na frente de Pedidos Já ou Uber Eats).

Marcas como McDonald’s e Burger King já têm delivery via iFood.

Segundo a marca, a oferta via iFood não eliminará o delivery próprio do Habib’s. Pedidos de entrega continuarão disponíveis no site do restaurante e por telefone.

A demanda, segundo o iFood, era alta. Consumidores sempre pesquisavam pelo Habib’s no site ou app, sem sucesso. Foram 15 milhões de solicitações acumuladas até a parceria se concretizar.

Entre março e novembro de 2017, por exemplo, foram 400 mil buscas.

Dos 450 restaurantes Habib’s no Brasil, inicialmente 250 conseguirão oferecer delivery via iFood, contemplando cerca de 180 cidades.

Já a rede Ragazzo terá 33 restaurantes operando com delivery iFood.

O Habib’s espera aumentar o número de pedidos em 80% até 2019 com a novidade.