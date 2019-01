Habib’s começa a aceitar pedidos pelo Whatsapp

São Paulo – Um dos apps mais populares no Brasil, o Whatsapp abarca de tudo na vida do brasileiro, da conversa com a pessoa amada a um grupo criado depois de uma batida de carro, passando pelas artimanhas políticas, pelos memes e pelas mensagens de bom dia.

Não é incomum, também, pequenos comércios e restaurantes conversarem com clientes através do app. O Habib’s resolveu seguir a tendência. A rede de fast food anunciou nessa semana que passará a aceitar pedidos via Whatsapp. Ou seja, a pessoa poderá escrever mensagens para fazer o seu pedido. Será preciso cadastrar o telefone nos contatos do celular.

O número do novo serviço será o mesmo número do delivery por telefone. Atrás do perfil não estará um atendente em carne e osso, contudo. Um bot (inteligência artificial) dará de conta de responder aos pedidos dos consumidores.

Segundo a marca, o serviço foi criado em parceria com as empresas Interaxa e Voxline. A ideia é dar mais um canal ao consumidor, facilitando os pedidos. Os meios digitais, segundo o Habib’s, já representam 70% das vendas da rede. Foram 7,5 milhões de pedidos em 2018. Além do Whatsapp, o consumidor pode usar apps como o iFood ou o próprio site do restaurante.