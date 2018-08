“Há um humano em minha floresta…” Filme retrata agonia dos orangotangos

São Paulo – Com o declínio mundial da população de orangotangos, que caiu pela metade em apenas 16 anos, defensores ambientais têm soado o alarme para reverter a tendência negativa associada ao desmatamento do habitat desses animais.

A situação dos orangotangos e a destruição das florestas na Indonésia é tema do novo filme de animação da ONG ambientalista Greenpeace. Narrado pela atriz vencedora do Oscar Emma Thompson, o filme de 90 segundos visa inspirar “a próxima geração de ativistas”.

A fábula gira em torno de uma menina que descobre um filhote de orangotango em seu quarto, revirando todas as suas coisas, destruindo suas plantas, jogando fora seu chocolate e “uivando” ao ver seu xampu.

Sem saber o que fazer, a pequena se pergunta por que ele está lá.

Então um triste paralelo se revela: o filme mostra como o próprio habitat do animal está sendo destruido pelos humanos para a fabricação de óleo de palma, que é utilizado em uma série de produtos de consumo — de chocolates a xampu.

Comovida com a situação do animal, a menina começa uma campanha para salvar os orangotangos da extinção.



O filme produzido pela agência Mother vai ao ar no Reino Unido durante os meses de agosto e setembro. Além disso, a história do orangotango foi transformada em um livro, que será distribuído para as crianças britânicas.

Há tempos, grandes marcas globais como a Nestlé, Unilever e Mondelez se comprometeram a deixar de usar óleo de palma sem origem sustentável até 2020, mas os ambientalistas dizem que as empresas não estão se movendo rápido o suficiente para conter um desastre irreversível para os animais.

No próximo domingo (19) se comemora o Dia do Orangotango, a partir do qual as empresas terão apenas 500 dias pela frente para cumprir a promessa, destaca o Greenpeace.

Confira um trecho do roteiro do filme: