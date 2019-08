Há 20 anos na Amazônia, Natura usa redes para mobilizar seguidores

View this post on Instagram

A Amazônia está mais perto da gente do que imaginamos. Separados por quilômetros, mas conectados pela vida, que pulsa em um só ritmo. Por isso é hora de pensar diferente. Não pensar na Amazônia à parte, mas como parte de você. Quando ela respira, você respira. Quando ela inspira, você inspira. Mas quando ela pede socorro, você faz o quê? Não existe floresta em pé se a gente ficar sentado. #AmazoniaViva #PraCegoVer: O filme começa com uma sequência rápida de cenas e paralisa em uma imagem vista de cima da Amazônia. Acompanha os letterings: AMAZÔNIA. MILHARES DE QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA. Após isso, ao longo do filme, temos um mix de cenas da Amazônia, natureza, rios, cores e texturas com outras cenas mais urbanas, com asfaltos, fumaças e pessoas. Através disso, conseguimos entender que todas essas ações impactam em ambos os ambientes. Seja na Amazônia ou em qualquer outro lugar. Para contextualizar, temos os letterings que acompanham o filme para explicar essa mistura e diversidade de cenas: “HORAS DE VOO. HORAS DE ESTRADA. HORAS DE BARCO. MESMO ASSIM, ESTAMOS TODAS MAIS PERTO DO QUE PENSAMOS. VOCÊ SENTE. ELA SENTE. VOCÊ COMPARTILHA. ELA COMPARTILHA. VOCÊ RECARREGA. ELA RECARREGA. VOCÊ LUTA. ELA LUTA. VOCÊ CUIDA. ELA CUIDA. ESTAMOS TODAS CONECTADAS. O QUE UMA FAZ, ECOA NA VIDA DA OUTRA.” Fecha com: Natura Ekos. É Tudo Uma Natureza Só. Fecha com rosácea + assinatura “O mundo é mais bonito com você” e o site natura.com.br.