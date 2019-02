Guaraná Antarctica vai dar refrigerante em troca de seus concorrentes

São Paulo – Até o dia 16, o Guaraná Antarctica vai dar uma lata de refrigerante grátis aos seus consumidores. A única exigência: que ele leve uma lata da concorrência em troca. Vale até uma lata aberta e tomada pela metade.

A marca anunciou ontem sua promoção “Programa de Troca”. A campanha brinca com o fato de muitas pessoas pedirem um guaraná da Antarctica em restaurantes, mas acabar recebendo outra opção no lugar.

Consumidores interessados poderão levar a lata do concorrente a dois pontos de troca físicos: no Shopping Morumbi, em São Paulo; e no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Também dá para trocar pela internet. A promoção dá direito a uma troca por CPF e vale para latas de 350mL.

Assista ao comercial da campanha, criado pela Almap BBDO: