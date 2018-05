São Paulo – Patrocinadora da Seleção Brasileira, a marca Guaraná Antarctica resolveu, recentemente, “suspender” as exportações do refrigerante para países rivais. Uma forma de patriotismo às vésperas da Copa do Mundo.

Agora, a marca divulgou uma campanha que tira um pouco de sarro de um dos carrascos do Brasil.

No vídeo, dá o ar da graça o jogador argentino Claudio Caniggia, autor do gol que eliminou o Brasil nas oitavas-de-final da Copa de 90.

A criação é da F/Nazca Saatchi & Saatchi.

Assista: