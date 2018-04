Guaraná Antarctica suspende exportação para países adversários na Copa

Com 96 anos de história, o Guaraná Antarctica tem origem amazônica e representa o sabor do Brasil pelo mundo. Para reforçar a relação histórica do refrigerante com o país e os torcedores da Seleção Brasileira, de quem é parceiro desde 2002, a marca decidiu privar os adversários do sabor até julho.

“Suspender a exportação do Guaraná é uma forma de mostrar o quanto nos orgulhamos de ser brasileiros e de estar 15 anos ao lado da Seleção Brasileira e dos torcedores. Vamos proteger a nossa “fórmula mágica da brasilidade” dos nossos adversários temporariamente. Esse é o jeito Guaraná de torcer, passar confiança e fortalecer ainda mais o elo entre o refrigerante mais brasileiro de todos, a seleção e os nossos torcedores”, comenta Jaqueline Barsi, gerente de marketing de Guaraná Antarctica.

Para marcar esse anúncio a empresa lança campanha nacional para contar para todos os brasileiros essa novidade. As produções revelam pessoas de diferentes nacionalidades bebendo o refrigerante e incorporando um pouco do jeito brasileiro. Na dúvida, a marca interrompe e declara o fim da exportação nesse período. A criação é da agência F/Nazca Saatchi & Saatchi.

Atualmente, o Guaraná Antarctica está presente em 70% do mercado de refrigerantes no mundo, em mais de 50 países, só que nessa ação inédita, os adversários terão as exportações temporariamente suspensas, até o final de julho.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.