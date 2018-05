Guaraná Antarctica lança latinhas especiais da Copa do Mundo

São Paulo – No aquecimento para a Copa do Mundo, o Guaraná Antarctica revelou as suas latinhas especiais para o torneio.

A marca apresentou quatro novas embalagens, que trazem as cores da Seleção Brasileira e destacam o seu escudo. A marca apoia a seleção desde 2002, como patrocinadora oficial.

As novas latinhas estarão à venda ainda em maio, em todo o país.

O lançamento faz parte da campanha da marca “Tudo Pela Seleção”. Recentemente, ela anunciou que iria parar de exportar o refrigerante para países “rivais” do Brasil na Copa.

Confira:

Guaraná Antarctica: nova embalagem para a Copa do Mundo

Guaraná Antarctica: nova embalagem para a Copa do Mundo

Guaraná Antarctica: nova embalagem para a Copa do Mundo