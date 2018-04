Grife se desculpa após acusações de fazer apologia ao nazismo em roupas

São Paulo – A marca de roupas Lança Perfume não está colhendo bons frutos após divulgar sua nova coleção “Berlin Lab Collection”, que ela diz ser inspirada pela Alemanha dos anos 40, dentro do contexto das duas Grandes Guerras.

Os consumidores, contudo, viram apologias ao nazismo nas roupas da coleção.

As peças imitam as vestimentas militares dos alemães e algumas trazem a Cruz de Ferro, condecoração do exército alemão e famoso símbolo das tropas nazistas, ao lado da suástica.

saiu a coleção de verao da lança perfume pic.twitter.com/UpykKdBwqN — tucas (@tucaas) April 19, 2018

Líder de estilo nazista né ? Quer ser o novo Hugo Boss coração ? Olha até eles soltaram nota de repúdio ao passado e vc aí com essa. Realmente DNA Fortíssimo , precisa nem exame , todos os filhos são a cara do pai . #VERGONHA pic.twitter.com/wq9dpUAzr0 — Mari (@moreiramarii) April 18, 2018

A marca acabou pedindo desculpas aos consumidores após críticas nas redes sociais, dizendo que a coleção não faz referências ao regime nazista e que a Cruz de Ferro é um símbolo do exército alemão, usado antes e depois da época nazista.

Mesmo assim, consumidores não compraram a nota oficial da marca.