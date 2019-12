Gretchen, de “rainha dos memes” a “rainha do marketing”

São Paulo – Não é de hoje que a cantora, dançarina e empresária Gretchen faz propagandas. Pelo contrário, ela estrelava comerciais desde que era conhecida como “rainha do bumbum”, na década de 1980. Graças à internet, porém, ela ganhou outro título: o de “rainha dos memes“, especialmente em forma de gifs e, mais recentemente, figurinhas do WhatsApp.

E essa popularidade faz com que Gretchen seja sempre procurada para protagonizar campanhas, especialmente no meio digital, seja como influencer ou em moldes mais tradicionais. Só no Instagram, ela tem 1,9 milhão de seguidores.

Nos últimos meses, por exemplo, ela apareceu em campanhas da TransferWise, SmartFit, iFood, e Época Cosméticos (que pertence ao Magazine Luiza). “Esse lado veio mesmo com os memes. Acho natural que apareçam mais trabalhos para as redes sociais, todo mundo está nelas e os resultados são muito mais rápidos”, avalia a requisitada artista, que também está lançando um DVD e um videoclipe com Viviane Batidão, artista do estilo tecno melody.

Nem todas as campanhas são iguais, obviamente. No caso da TransferWise, por exemplo, Gretchen acabou sendo chamada por uma feliz coincidência: a artista já usava o aplicativo para transferência de dinheiro. Com residência oficial em Mônaco, o app foi a maneira que Gretchen encontrou para transferir dinheiro para os filhos, que moram nos EUA, Portugal e França. “Meu filho me ensinou a usar e achei ótimo, o app calcula tudo, até impostos”, conta a influencer, aproveitando para fazer um merchan.

“Ela tem uma figura muito cativante, está sempre em vários memes e figurinhas do WhatsApp, a gente usou isso muito a favor”, explica Catarina Cicarelli, gerente de comunicação da TransferWise. “Ela fala tanto com as pessoas mais novas como com as pessoas mais velhas, e isso teve um impacto muito positivo dentro do público dela. Os vídeos que ela postou tiveram mais de 100 mil visualizações”, afirma a gerente da TransferWise.

A capacidade de se comunicar com esse público de perfil diverso foi o que também levou a artista a ser chamada pela rede de academias SmartFit para sua campanha de Black Friday, em formato mais tradicional (banners e anúncios nas redes sociais). “Pensamos na Gretchen pelo fato dela sempre trazer humor e leveza e por causa de sua imagem já solidificada na internet”, diz Leonardo Cirino, diretor de marketing da rede de academias. Segundo ele, a campanha também deve se estender para o verão.

Por falta de tempo, a artista disse que não frequenta as unidades da rede, mas que em todos os casos procura conhecer o produto ou serviço que oferece. “Não tem como ser diferente, quando você tem uma quantidade grande de seguidores, eles confiam e reclamam se aquilo que mostro não é tão legal quanto falei”, diz a influencer.

Essa credibilidade que garante passar é a razão pela qual a artista está sempre com agenda cheia, diz ela. “Todo dia surgem propostas de empresas para fazer algum post, alguma campanha”, conta. “Procuro avaliar todas e escolho aquelas que combinam mais comigo”, acrescenta. Sinal de que a “rainha do marketing” vai continuar aparecendo por um bom tempo na tela do seu celular ou do computador.