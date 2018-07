GQ é elogiada por não retocar cicatriz de Kylie Jenner em nova capa

São Paulo – Revistas, principalmente as ditas “masculinas” e “femininas”, são famosas por retocarem – e muito – as suas fotografias. Corpos normais são transformados no Photoshop até o nível da irrealidade, às vezes chegando ao bizarro e às gafes.

Assim, acaba sendo notícia quando alguma publicação deixa “falhas” (a normalidade) em suas fotos, mostrando que, sim, as fotos de modelos em revistas são todas uma grande ilusão.

A última a ganhar elogios pela “façanha” foi a GQ americana, que colocou em sua última capa o casal Travis Scott e Kylie Jenner.

Na imagem, uma cicatriz grande na perna esquerda de Kylie é visível.

O detalhe não passou batido e ganhou elogios de seguidores nas redes sociais. Se a GQ segurou a tentação de apagar a cicatriz no Photoshop, vitória!

Segundo a imprensa americana, ela ganhou a cicatriz quando tinha cinco anos, em um pequeno acidente enquanto brincava com a irmã Kendall.