Google, Amazon e Netflix são as marcas mais amadas nos EUA

São Paulo – Nos Estados Unidos, uma pesquisa sobre as marcas mais amadas pelos consumidores em 2019 descobriu que, embora existam esperadas diferenças entre gerações, tanto o americano médio quanto o americano da geração Z (tem entre 18 e 21 anos e cresceu com internet rápida, gadgets e redes sociais) preferem três gigantes: Google, Netflix e Amazon.

A pesquisa da Morning Consult mostra que os americanos amam Amazon, Google, Netflix e UPS (claramente, serviços presentes no dia a dia dos consumidores), enquanto as quatro primeiras posições entre os jovens da geração Z ficam com Google, Netflix, YouTube e Amazon.

O top 25 em cada grupo é curioso. Ao mesmo tempo em que há marcas bilionárias, gigantes da tecnologia e do varejo, há marcas extremamente populares, mas mais segmentadas e que não têm cara de que pretendem “dominar o planeta”. Por exemplo, entre a geração Z, há os titãs Amazon, Walmart e Nike, mas também marcas de nicho como Oreo e Doritos.

Aliás, os adolescentes de 18 anos ou menos deixaram claro que amam redes sociais, fast food, video game, TV e guloseimas (poderia ser diferente?). No top 25 aparecem Spotify, Instagram, Marvel Studios, Nintendo, PlayStation, Sprite, Pizza Hut, Skittles e Dunkin’ Donuts. Essa lista resume o que pode ser descrito como “um fim de semana e tanto”. Nenhuma dessas marcas aparece no top 25 geral.

No top 25 geral, há marcas de consumo mais abrangentes, que criam um retrato claro da “vida de adulto”. Da higiene pessoal (Dove, Colgate), passando pelas lojas de departamento (Home Depot, Walgreens, Lowe’s) e pela importante “primeira refeição do dia” (Cheerios). Outra curiosidade: consultar a previsão do tempo é coisa dos adultos. O The Weather Channel aparece em 16º na lista de marcas mais amadas entre eles.

Confira:

Top 10 Geral

1. Amazon

2. Google

3. Netflix

4. UPS

5. Home Depot

6. USPS

7. Hershey’s

8. FedEx

9. Dollar Tree

10. Cheerios

Top 10 Geração Z

1. Google

2. Netflix

3. YouTube

4. Amazon

5. Oreo

6. PlayStation

7. Walmart

8. Target

9. Doritos

10. Nintendo