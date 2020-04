Gomes da Costa paga parte das contas de clientes e produto sai de graça

A cada 10 reais em compras de produtos da empresa de pescados Gomes da Costa, o consumidor recebe o mesmo valor de volta e pode usá-lo em créditos para o celular pré-pago ou para o pagamento de contas de consumo, como água, luz, gás e telefone via app Recarga Pay.

Na prática, o produto comprado sai de graça já que o valor é redirecionado para o pagamento de contas. A promoção segue até 30 de abril de 2020.

Sem sorteio, todos que participam da promoção ganham de volta o dinheiro da compra dos produtos. Para obter seus créditos, o participante deverá cadastrar o cupom fiscal no site da campanha “Gomes da Costa Ajuda nas Contas”, baixar gratuitamente o aplicativo RecargaPay e usar o voucher recebido por e-mail após cadastro do cupom.

A recarga do celular pré-pago é válida para operadora à escolha do participante. O pagamento de contas, por meio da informação do código de barras, será feito por meio do aplicativo RecargaPay.